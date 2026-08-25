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«РБ Лейпциг» арендовал Нкунку у «Милана» за 3,5 млн евро с правом выкупа за 30 млн

Кристофер Нкунку вернулся в « РБ Лейпциг ». Немецкий клуб объявил о подписании 28-летнего нападающего на правах аренды из « Милана » с возможностью выкупа.

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