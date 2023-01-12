Русская армия поразила объекты ВСУ в Запорожье

Местные жители сообщают о серии прошедших в захваченном украинскими боевиками городе взрывов.Военный корреспондент Юрий Котёнок сообщил о поступающей ему информации от жителей Запорожья о произошедших ночных взрывах в оккупированном ВСУ городе.