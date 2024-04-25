Телефон бортпроводника "Уральских авиалиний" чуть не поджёг весь самолёт

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Sergey Ivanov

Залили водой? А это ничего, что аккумулятор в телефоне литиевый, а литий- щелочной металл, который бурно реагирует с водой, выделяя взрывоопасный водород и при этом сильно разогреваясь? Повезло, что корпус аккумулятора не был разрушен. Иначе такие действия привели бы к тому, что телефон бы загорелся и горение периодически сопровождалось бы взрывами водорода. Хорошо помню детские годы, когда мы добывали натрий из выпускных клапанов и бросали куски в лужу. Литий химически менее активен, чем натрий, но все же... Горячий литий на воздухе самовоспламеняется, а с водой бурно реагирует и разогревается еще больше. Поэтому никакой воды! Только углекислотный огнетушитель!