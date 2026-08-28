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Иркутск Сегодня

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Жителей Иркутской области предупредили о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов

Спасатели объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. По данным Иркутского УГМС и МЧС России, 29–30 августа местами в северных районах, а 31 августа местами по всей области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

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