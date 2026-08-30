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Царьград

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Аналитики Сеула развили систему цветотипов для русских туристов

Аналитики Сеула развили систему цветотипов для русских туристов

Русские туристы посещают Южную Корею для анализа персонального цветотипа. Сеульский центр Image Color House помогает определить оттенки, гармонирующие с кожей, глазами и волосами.

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