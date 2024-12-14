Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по трагедии в Кирове

Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели троих несовершеннолетних при пожаре деревянного дома в Кирове в ночь на 14 декабряПрокурор Калужской области Константин Жиляков взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели троих несовершеннолетних при пожаре деревянного дома в Кирове в ночь на 14 декабря.