Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по трагедии в Кирове

Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели троих несовершеннолетних при пожаре деревянного дома в Кирове в ночь на 14 декабряПрокурор Калужской области Константин Жиляков взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели троих несовершеннолетних при пожаре деревянного дома в Кирове в ночь на 14 декабря.
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