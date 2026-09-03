Эпидемия лихорадки Западного Нила в Греции унесла 24 жизни

В Греции зафиксировано 24 смертельных случая от лихорадки Западного Нила. С начала года инфицировано 290 человек, 32 из них находятся в реанимации.
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