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От 50 до 100 олимпийцев могут выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Об этом сообщил основатель турнира Арон Д’Суза. В 2025 году могут пройти соревнования без допинг-контроля – Enhanced Games («Улучшенные/Расширенные игры», которые неофициально также называют Олимпиадой на стероидах»).

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