В предчувствии нового переворота. Бишкек оказался в ловушке пантюркизма и «многовекторности»

В Киргизии продолжается процесс нестабильности после прошедших 28 ноября парламентских выборов, так как ЦИК никак не может полностью посчитать все голоса избирателей, меняя проценты за те или иные партии, ссылаясь на ошибки автоматической системы.
В Киргизии продолжается процесс нестабильности после прошедших 28 ноября парламентских выборов, так как ЦИК никак не может полностью посчитать все голоса избирателей, меняя проценты за те или иные партии, ссылаясь на ошибки автоматической системы.
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