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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Создатели inZOI ответили на самый животрепещущий вопрос – что там с сексом? В р...

Создатели inZOI ответили на самый животрепещущий вопрос – что там с сексом? В р...

Создатели inZOI ответили на самый животрепещущий вопрос – что там с сексом?В рамках стремления постоянно делиться информацией с игроками до запуска – помимо цен, DLC и мыслей о мультиплеере, которыми разработчики планируют поделиться во время глобального шоукейса Inzoi в конце месяца – трое руководителей команды Inzoi… источник.

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