Создатели inZOI ответили на самый животрепещущий вопрос – что там с сексом? В р...

Создатели inZOI ответили на самый животрепещущий вопрос – что там с сексом?В рамках стремления постоянно делиться информацией с игроками до запуска – помимо цен, DLC и мыслей о мультиплеере, которыми разработчики планируют поделиться во время глобального шоукейса Inzoi в конце месяца – трое руководителей команды Inzoi… источник.