Многим не по карману: продажи новых машин будут падать

Из-за удовлетворенного отложенного спроса, который сформировался за прошлый год, высокой стоимости новых авто и дорогих кредитов российский авторынок по итогам текущего года сократится примерно на 10%, считает аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов.