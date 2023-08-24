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Кабардиев — о финале Гран-при «Наше дело»: «Хочу забрать пояс в Казахстан»

Чемпион Naiza FC Магомед Кабардиев рассказал о предстоящем поединке в финале Гран-при лиги «Наше Дело» с россиянином Александром Грозиным.

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