Борьба с сухостью кожи и розацеа: лучшие косметологические процедуры на осень

Наиболее распространенные проблемы, на которые жалуются клиентки косметологов с наступлением осенних холодов, это сухость кожи, появление пигментных пятен как последствие воздействия солнца летом и розацеа.
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