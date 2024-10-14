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Борьба с сухостью кожи и розацеа: лучшие косметологические процедуры на осень

Борьба с сухостью кожи и розацеа: лучшие косметологические процедуры на осень

Наиболее распространенные проблемы, на которые жалуются клиентки косметологов с наступлением осенних холодов, это сухость кожи, появление пигментных пятен как последствие воздействия солнца летом и розацеа.

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