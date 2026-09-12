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Аргументы и Факты

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Один человек погиб, 14 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб, 14 пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Мирная жительница погибла, еще 14 человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

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