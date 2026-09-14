Турбина для энергетики, стеклотара и пожарный насос — три новости импортозамещения ⚙ 🔥 ГТД-110М — четвёртая серийная турбина ОДК на 115 МВт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Израиль сделал ан...
- Волгограду и Санк...
- Волгограду и Санк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым