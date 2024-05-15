Назначены врио губернатора в пяти регионах

Главы этих регионов ранее перешли в правительство и АП.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в пяти регионах, главы которых ранее перешли на новое место работы в правительство и администрацию главы государства, сообщает 15 мая пресс-служба Кремля.
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