Назначены врио губернатора в пяти регионах

Главы этих регионов ранее перешли в правительство и АП.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в пяти регионах, главы которых ранее перешли на новое место работы в правительство и администрацию главы государства, сообщает 15 мая пресс-служба Кремля.