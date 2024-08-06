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Царьград

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"Бегите, стреляют!": Давка в аэропорту Кольцово. Громкий хлопок спровоцировал панику

"Бегите, стреляют!": Давка в аэропорту Кольцово. Громкий хлопок спровоцировал панику

В аэропорту Кольцово неизвестный устроил давку. Громкий хлопок спровоцировал панику среди пассажиров — люди бросились бежать, бросая вещи.

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