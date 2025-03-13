Легкий и полезный рецепт с брокколи и брынзой. Вкусный и простой рецепт

Салат с брокколи и брынзой — это идеальное сочетание пользы и вкуса. Хрустящая, слегка обжаренная или бланшированная брокколи прекрасно гармонирует с нежной, солоноватой брынзой, создавая сбалансированное блюдо, богатое витаминами и белком.
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