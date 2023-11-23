Глава Корпорации развития Республики Башкортостан: «Инвесторам важна рабочая сила»

УФА, 23 ноября, ФедералПресс. В столице региона продолжается Международная неделя бизнеса. О преференциальных зонах развития и виртуальных турах для инвесторов в беседе с «ФедералПресс» на площадке форума рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Наиль Габбасов.