Глава Корпорации развития Республики Башкортостан: «Инвесторам важна рабочая сила»

УФА, 23 ноября, ФедералПресс. В столице региона продолжается Международная неделя бизнеса. О преференциальных зонах развития и виртуальных турах для инвесторов в беседе с «ФедералПресс» на площадке форума рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Наиль Габбасов.
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