Пока новые iPad Pro получают SoC M4, топовые Mac Studio и Mac Pro останутся на чипах линейки M2 ещё более года

Компания Apple не собирается обновлять свои настольные ПК Mac Studio и Mac Pro в ближайшее время. Согласно данным Bloomberg, ожидать новые поколения данных компьютеров стоит не ранее середины 2025 года, то есть актуальные модели не получат замены ещё минимум год.
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