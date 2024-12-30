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Царьград

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СК РФ допросит поваров "Кухни на районе" в деле о массовом отравлении

СК РФ допросит поваров "Кухни на районе" в деле о массовом отравлении

Следственный комитет РФ собирается допросить поваров, ответственных за приготовление лобио для сервиса "Кухня на районе", в связи с массовым отравлением, которое произошло в июне в Москве, Нижнем Новгороде и Казани.

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