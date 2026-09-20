Без «Русланов» не обойтись: ЕС собрался модернизировать Ан-124 Без крупногабаритных транспортных самолётов НАТО сложно «проецировать» силы на внешний ТВД.
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