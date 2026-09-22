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Регионы России

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Михаил Галустян официально развёлся и женился на визажистке Лилии Киосе

Михаил Галустян официально развёлся и женился на визажистке Лилии Киосе

В апреле 2025 года известный российский шоумен Михаил Галустян официально развёлся с матерью своих дочерей Викторией Штефанец.

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