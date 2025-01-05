Грецию призвали не боятся прекращения импорта российского газа

Греция нормально обойдется без российского газа, так как обеспечила альтернативные поставки, заявил управляющий директор греческой газовой компании Gastrade Константинос Сифнеос 5 января в интервью телеканалу ERT News.
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