Слово и дело

9 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    сцуккко продажное((( гнать его нарех... выпендрился предатель(((Пресненский суд М...
  • Виктория Иванова
    Не понимаю восторга.Сгенерированная н...
  • Евгений Акимов
    Можете оправдывать, можете опровергать, можете замалчивать и разоблачать, факт остается фактом, уголовники стали неот...«Он был подсобным...

СМИ собрали самые провокационные заявления Аллы Пугачевой в день ее 74-летия

СМИ собрали самые провокационные заявления Аллы Пугачевой в день ее 74-летия

Советская и российская певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает 74-летие. В связи с этим СМИ собрали самые провокационные заявления артистки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх