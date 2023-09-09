Престиж по крохам собирая…

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ничего нового в отношениях Запада к России не вижу. Та  же беспардонная  ложь, наглость, желание смерти  не только  России, но и всем её  жителям.тем более отвратительно, что выходец из Индии, в которой англосаксы  уничтожили  десятки миллионов  его соотечественников, ограбив Индию на триллионы долларов за время  колониализма, так  рьяно защищает  , перевёртыш, интересы убийц.
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