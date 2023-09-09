ЮРИЙ БОРИСОВ Престиж по крохам собирая… После неудобных для Запада итогов встречи в Сочи последовал новый раунд истерик Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разразился речью на грани истерики, прячущей отсутствие плодотворных мыслей за кричащими словами: «В очередной раз Владимир Путин не смог показать свое лицо на G20.
Престиж по крохам собирая…
Комментарии
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Владимир Алтайцев
ничего нового в отношениях Запада к России не вижу. Та же беспардонная ложь, наглость, желание смерти не только России, но и всем её жителям.тем более отвратительно, что выходец из Индии, в которой англосаксы уничтожили десятки миллионов его соотечественников, ограбив Индию на триллионы долларов за время колониализма, так рьяно защищает , перевёртыш, интересы убийц.
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