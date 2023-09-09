Престиж по крохам собирая…

Владимир Алтайцев

ничего нового в отношениях Запада к России не вижу. Та же беспардонная ложь, наглость, желание смерти не только России, но и всем её жителям.тем более отвратительно, что выходец из Индии, в которой англосаксы уничтожили десятки миллионов его соотечественников, ограбив Индию на триллионы долларов за время колониализма, так рьяно защищает , перевёртыш, интересы убийц.