Польша истощила свои военные запасы и решила вслед за Украиной просить помощи у США. Как заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, поляки боятся, что после окончания спецоперации «Россия начнет денацифицировать следующую страну».
Польша истощила свои военные запасы и решила вслед за Украиной просить помощи у США. Как заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, поляки боятся, что после окончания спецоперации «Россия начнет денацифицировать следующую страну».
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