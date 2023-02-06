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Глава Чечни Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши

Глава Чечни Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши

Польша истощила свои военные запасы и решила вслед за Украиной просить помощи у США. Как заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, поляки боятся, что после окончания спецоперации «Россия начнет денацифицировать следующую страну».

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