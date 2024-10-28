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Царьград

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Nintendo Switch 2: Возможный Анонс до 31 Октября и Релиз в 2025 Году

Nintendo Switch 2: Возможный Анонс до 31 Октября и Релиз в 2025 Году

Поклонники Nintendo ждут анонса Switch 2. Слухи говорят о презентации до 31 октября, в преддверии встречи с инвесторами.

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