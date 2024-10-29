Жизель Бундхен в первый раз появилась на публике после новости о ее беременности

Модель показала округлившийся животик. Жизель уже не меньше, чем на четвертом месяце беременности LEGION-MEDIAФанаты Жизель Бундхен обрадованы новостью о том, что Жизель Бундхен ждет своего третьего ребенка от бойфренда Хоакина Валенте.