Жизель Бундхен в первый раз появилась на публике после новости о ее беременности

Модель показала округлившийся животик. Жизель уже не меньше, чем на четвертом месяце беременности LEGION-MEDIAФанаты Жизель Бундхен обрадованы новостью о том, что Жизель Бундхен ждет своего третьего ребенка от бойфренда Хоакина Валенте.
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