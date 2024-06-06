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В бюджете края не хватает денег на жилье детям-сиротам

В бюджете края не хватает денег на жилье детям-сиротам

По данным на декабрь 2023 года, около 7 тысяч детей-сирот в Забайкалье стоят в очереди на получение жилья, сообщил на заседании Заксобрания уполномоченный по защите прав человека в регионе Николай Хлызов.

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