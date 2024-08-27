Ученые Института вулканологии и сейсмологии РАН успешно спрогнозировали землетрясение на Камчатке

На Камчатке ученые из Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук провели успешные исследования, которые помогли точно предсказать землетрясение, произошедшее 18 августа 2024 года в Петропавловске-Камчатском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии