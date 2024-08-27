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Ученые Института вулканологии и сейсмологии РАН успешно спрогнозировали землетрясение на Камчатке

Ученые Института вулканологии и сейсмологии РАН успешно спрогнозировали землетрясение на Камчатке

На Камчатке ученые из Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук провели успешные исследования, которые помогли точно предсказать землетрясение, произошедшее 18 августа 2024 года в Петропавловске-Камчатском.

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