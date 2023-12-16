Традиции и современность: геральдической службе исполнилось 30 лет

Знамена, флаги, штандарты, знаки отличия, эмблемы и награды - всего более 500 экспонатов собраны на выставке «Ратная слава» в рамках военно-геральдического форума, который прошел в Москве с 15 по 16 декабря.
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