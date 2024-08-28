В Перми будут судить курьера мошенников, обманувших 9 пенсионеров

Следствием отдела полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД России по г. Перми окончено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя Удмуртской Республики в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан.
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