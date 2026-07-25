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Каждый четвертый россиянин имеет опыт работы через онлайн-платформы

Каждый четвертый россиянин имеет опыт работы через онлайн-платформы

Каждый четвертый россиянин имеет опыт работы через онлайн-платформы. Платформенная занятость постепенно становится частью трудовой жизни россиян, однако пока не претендует на роль замены традиционной модели трудоустройства.

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