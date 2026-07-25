Каждый четвертый россиянин имеет опыт работы через онлайн-платформы. Платформенная занятость постепенно становится частью трудовой жизни россиян, однако пока не претендует на роль замены традиционной модели трудоустройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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