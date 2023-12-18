Приметы и поверья на 19 декабря 2023 года поведают о том, как принято проводить день Елена МишинаДавние народные приметы и поверья на вторник, 19 декабря 2023 года, связаны со славянской традицией отмечать народный праздник под названием День Николая Зимнего.