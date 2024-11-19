В Петербурге осудили капитана буксира за кражу топлива на 10 миллионов рублей

Мужчина получил условный срок Петродворцовый районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении капитана морского буксира Сергея Данченко за кражу дизельного топлива, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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