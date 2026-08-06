ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Девушка спустя 23 года сняла в банке вклад прабабушки: он вырос в 22 раза, но оказался меньше первоначального взноса

Девушка спустя 23 года сняла в банке вклад прабабушки: он вырос в 22 раза, но оказался меньше первоначального взноса

Вклад прабабушки за 23 года не только не увеличился, но и уменьшился Фото: Александра Прыткова «Копейка рубль бережет», - так еще в 1993 году рассудила свердловчанка Елизавета Захарова, решившая сделать подарок своей правнучке.

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