Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Москве со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, 5 сентября 2026 года © Михаил Метцел/РИА НовостиСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется представить идеи Киева президенту России Владимиру Путину после встречи в Осло.
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