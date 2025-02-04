Основатель бренда ívolga Ольга Малюга в конце января собрала журналистов и блогеров на fashion-завтрак, где не только представила новинки бренда и рассказала о трендах, но и поделилась лайфхаками, как сделать так, чтобы вещи (даже сшитые из деликатных тканей, таких как кашемир, шелк и бархат), смотрелись отлично как можно дольше.