Стало известно, где в США можно будет проголосовать на выборах президента России

Посол России в США Анатолий Антонов во вторник, 16 января, заявил, что голосование на выборах президента России в Соединенных Штатах 17 марта пройдет на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, – сообщило российское диппредставительство в США.
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