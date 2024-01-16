Стало известно, где в США можно будет проголосовать на выборах президента России

Посол России в США Анатолий Антонов во вторник, 16 января, заявил, что голосование на выборах президента России в Соединенных Штатах 17 марта пройдет на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, – сообщило российское диппредставительство в США.