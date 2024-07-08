Нарендра Моди направился с визитом в РФ

В заявлении, опубликованном на сайте Моди, говорится, что он намерен обсудить все аспекты взаимодействия между нашими двумя странами с моим другом, президентом Владимиром Путиным, а также рассмотреть перспективы региональных и мировых вопросов.
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