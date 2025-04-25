Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Ольгой Стреловой Указом Раиса РТ Рустама Минниханова экс-глава Спасского района Фаргат Мухаметов награжден Орденом «Дуслык» – второй по значимости государственной наградой Республики Татарстан.
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