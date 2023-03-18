Славянская доктрина

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Как американцы Санкт-Петербург атаковали …

Как американцы Санкт-Петербург атаковали …

Исторические напёрстки Как американцы Санкт-Петербург атаковали … Народ нервный сегодня, а некоторые получающие зарплату за поддержание нужного бурления эмоций в Тырнетах, отработали два дня назад методичку: ужас-ужас, Россия вновь … ну, скажем так – получила унизительный подзатыльник от США, бравые янки отработали возможность нанесения ракетно-ядерного удара по Санкт-Петербургу и никто их не покарал! Не сбил стратегический бомбардировщик «B-52H Stratofortress» со смертельно опасным полетным заданием, которым любезно поделился сервис «Flightradar».

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