Исторические напёрстки Как американцы Санкт-Петербург атаковали … Народ нервный сегодня, а некоторые получающие зарплату за поддержание нужного бурления эмоций в Тырнетах, отработали два дня назад методичку: ужас-ужас, Россия вновь … ну, скажем так – получила унизительный подзатыльник от США, бравые янки отработали возможность нанесения ракетно-ядерного удара по Санкт-Петербургу и никто их не покарал! Не сбил стратегический бомбардировщик «B-52H Stratofortress» со смертельно опасным полетным заданием, которым любезно поделился сервис «Flightradar».