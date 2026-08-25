Премьер Пашинян отверг ввод миротворцев ОДКБ в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте отверг предложение оппозиции, представленной Робертом Кочаряном и Самвелом Карапетяном, о вводе миротворцев ОДКБ, заявив, что народы Армении и Азербайджана лучшее решение для сохранения мира.
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