Премьер Пашинян отверг ввод миротворцев ОДКБ в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте отверг предложение оппозиции, представленной Робертом Кочаряном и Самвелом Карапетяном, о вводе миротворцев ОДКБ, заявив, что народы Армении и Азербайджана лучшее решение для сохранения мира.