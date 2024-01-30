Исполнительницу теракта в Петербурге приговорили к 27 годам: почему Зеленского предают его собственные сторонники? Ольга ВайленкоСегодня, 28 января, стало известно о жестком приговоре Дарье Треповой, исполнительнице теракта в Петербурге, которая была осуждена на 27 лет в колонии строгого режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии