Исполнительницу теракта в Петербурге приговорили к 27 годам: почему Зеленского предают его собственные сторонники? Ольга ВайленкоСегодня, 28 января, стало известно о жестком приговоре Дарье Треповой, исполнительнице теракта в Петербурге, которая была осуждена на 27 лет в колонии строгого режима.