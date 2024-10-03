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"Апти Аронович сказал - всех ликвидировать": Знаковый диалог командиров в Курской области. Решение принято

"Апти Аронович сказал - всех ликвидировать": Знаковый диалог командиров в Курской области. Решение принято

Командир отряда спецназа "Ахмат" рассказал о знаковом разговоре с Апти Алаудиновым. Несмотря на непростую обстановку в Курской области и новые планы противника, решение по дальнейшим действиям русских войск уже принято и будет исполнено.

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