Отключение электроэнергии в Новоаннинском 6 мая с 15.30 до 16.30 по следующим адресам: ул. Пограничная, 79-111,88-118 пер.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском 6 мая с 15.30 до 16.30 по следующим адресам: ул. Пограничная, 79-111,88-118 пер.