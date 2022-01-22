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МИД Великобритании обвинил Москву в планах посадить в Киеве пророссийского лидера

МИД Великобритании обвинил Москву в планах посадить в Киеве пророссийского лидера

ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, при этом четверых бывших высокопоставленных представителей правительства Украины, включая экс-премьера Николая Азарова, Британия обвиняет в связях с теми, кто в России якобы планирует "нападение на Украину", которое Москва неоднократно опровергала.

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