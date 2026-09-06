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Регионы России

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Первый блок АЭС «Аккую» в Турции начнет работу до конца 2026 года

Первый блок АЭС «Аккую» в Турции начнет работу до конца 2026 года

Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

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