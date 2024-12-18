Тепляков заявил, что его дочь-вундеркинда Алису преследует адвокат

В начале осени семья Тепляковых, ставшая известной всей стране после того, как их старшая дочь в девятилетнем возрасте поступила в МГУ, получила от государства 28,8 миллиона рублей для приобретения собственного жилья.
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